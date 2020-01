Die ATV-Reportage "Rauchfangkehrer am Land" wird am 8. Jänner ausgestrahlt: Mit dabei der Feldbacher Rauchfangkehrerbetrieb Brandl.

Christoph Wallner ist leicht bekleideter Rauchfangkehrergeselle beim Betrieb Brandl in Feldbach © (c) Katrin Seidnitzer

Der Rauchfangkehrer ist nicht nur als Glücksbringer zum Jahreswechsel gerne gesehen, sondern auch ein Beruf mit Tradition. In der Reportage "Rauchfangkehrer am Land" sollen die Zuseher Einblick in den Arbeitsalltag der Rauchfangkehrer in ländlichen Gebieten bekommen, wie es in einer Aussendung des TV-Senders ATV heißt.