Die ÖFB-Teamspielerin und Montpellier-Legionärin Sarah Puntigam gab in ihrer Heimatgemeinde Gnas ein Gastspiel. Sie trainierte den Nachwuchs des LAZ Gnas.

Besuch in Gnas

Die Nachwuchstalente lauschten gespannt den Anweisungen von Sarah Puntigam © LAZ Gnas

Für die Mädchen und Burschen des LAZ Gnas gab es kürzlich eine besondere Trainingseinheit: ÖFB-Teamspielerin und Montpellier-Legionärin Sarah Puntigam gab in ihrem Heimatort ein Gastspiel als Trainerin. Die Nationalspielerin gab ihr Wissen im Rahmen ihrer Trainerausbildung an die Nachwuchstalente jenes Clubs weiter, in dem sie selbst einst ihre ersten Schüsse tat.