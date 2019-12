Facebook

Das Thema „Sanierung der NMS/PTS“ ließ im Gemeinderat in Mureck die Wogen hochgehen © Walter Schmidbauer

Erster großer Brocken der vergangenen Gemeinderatssitzung in Mureck war der Voranschlag und mittelfristige Finanzplan für das Jahr 2020. Ein Brocken, der durch die allgemeine Umstellung in der Gemeindebuchhaltung, auch für die Mitarbeiter im Gemeindeamt für Mehraufwand sorgt. Die bisherige Darstellung des Gemeindebudgets in einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt wird künftig durch die drei Bereiche Ergebnis-, Vermögens- und Finanzierungsvoranschlag ersetzt.