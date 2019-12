Das Hilfswerk baut derzeit in der Feldbacher Lugitschstraße. Ende 2020 werden dort zwei Projekte unter einem Dach vereint.

Gerald Mussnig, Andrea Descovich und Josef Ober auf der Baustelle in der Lugitschstraße © Verena Gangl

Es ist ein „Lichtblick“ für die Bewohner des vollzeitbetreuten Wohnens der Psychosozialen Dienste in Feldbach. Derzeit leben sie in der Oedter Straße. „Dort haben wir alles nach und nach zusammengestückelt und es gibt keinen geschützten Rahmen für sie“, verdeutlicht Andrea Descovich, Leiterin der PSD Südoststeiermark, die Notwendigkeit des Neubaus, der gerade in der Lugitschstraße entsteht.