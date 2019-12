Facebook

Die Tourismusschüler durften an einem besonderen Arbeitsplatz mithelfen © Tourismusschulen Bad Gleichenberg

Für neun Schüler und Studenten der Tourismusschulen Bad Gleichenberg ging es an diesem Wochenende nach Abu Dhabi: Sie verlagerten ihren Arbeitsplatz an die Rennstrecke, sie durften beim Formel 1 Grand Prix in Abu Dhabi im exklusiven „Paddok Club“ im Service-Team von Do & Co mitanpacken.