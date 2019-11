Am Samstag werden in Bad Radkersburg Kekse für „Steirer helfen Steirern“ verkauft, die rund 60 Bäuerinnen aus dem ganzen Bezirk und die Fachschulen Halbenrain und Schloss Stein gebacken haben. Der zweite Verkaufstag ist am 7. Dezember in Feldbach.

Bäuerinnen zeigen stolz die süßen Köstlichkeiten für Weihnachts-Benefizaktion © Helmut Steiner

Fast 60 Bäuerinnen aus der Südoststeiermark haben in den vergangenen Tagen fleißig Weihnachtskekse in allen möglichen Variationen gebacken. Auch in den Fachschulen in Schloss Stein bei Fehring und in Halbenrain waren die Backrohre im Dauereinsatz. Und das alles für den guten Zweck. Denn gebacken wurden die süßen Köstlichkeiten für die Aktion „Steirer helfen Steirern“.