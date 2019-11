Innova startet in Mureck die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt". Es soll auch auf die Vorzeichen von Gewalt aufmerksam gemacht werden. Es beginnt nicht mit dem Zuschlagen. Erniedrigung, Verbote und Beschimpfungen sind oft Vorboten für weitere Übergriffe auf Frauen und Mädchen.

Aktion gegen Gewalt an Frauen

Start der Kampagne: Cornelia Kornhäusel-Damm (r.) mit Thomas Radkohl, Anton Vukan und Susanne Kammel-Bornemann © Helmut Steiner

Der 25. November ist der internationale Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden. Er ist der Auftakt für die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“, die bis 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) läuft. In dieser Zeit werden weltweit Ausmaß und verschiedene Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen thematisiert.

Die Innova-Frauen- und Mädchenservicestelle setzt auch heuer ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen – mit Vertretern aus Politik und von sozialen Einrichtungen. Vor dem Rathaus in Mureck hisste Cornelia Kornhäusel-Damm mit Bürgermeister Anton Vukan, Susanne Kammel-Bornemann (Bezirkshauptmannschaft) und Thomas Radkohl (AMS) die Fahne „frei leben ohne Gewalt“.