Von Eichkögl bis nach Bad Radkersburg: Wie haben die Parteien bei der Landtagswahl 2019 in den südoststeirischen Gemeinden abgeschnitten? Wer hat wo zugelegt und wo am meisten verloren?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So hat der Bezirk Südoststeiermark im Detail gewählt © Kleine Zeitung

Wie haben die Parteien in den südoststeirischen Gemeinden im Detail abgeschnitten? Welche Gemeinden haben überraschend oder gar kurios gewählt? Die Ergebnisse der Landtagswahl 2019 aus der Südoststeiermark lesen Sie in den Infografiken: So haben ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos von Eichkögl bis Bad Radkersburg abgeschnitten.