Gemeinderat Bad Radkersburg 992 Unterschriften für den Stadtkindergarten

Eine Bürgerinitiative zum Erhalt beider Kindergärten in Bad Radkersburg macht Druck: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden 992 Unterschriften übergeben. Zudem verlas man einen Brief von besorgten Eltern.