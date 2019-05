Auch Schießstand in Cankova und die Kanal- und Abfuhrordnung wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Radkersburg thematisiert.

Für die Bewohner der Innenstadt gibt es eine geänderte Kanal- und Abfuhrordnung © Verena Gangl

Zusammenlegung der Kindergärten, Schießstand und die Kanal- und Abfuhrordnung waren unter vielem anderem Thema in der Gemeinderatssitzung in Bad Radkersburg am Donnerstag am Abend (24. Mai).