Der Alko-Test verlief positiv. © Jürgen Fuchs

Ein Südoststeirer (52) bog gestern gegen 15 Uhr in Mühldorf (Bezirk Südoststeiermark) bei einer Kreuzung ab, ohne auf den Vorrang zu achten. Dabei übersah er eine Pkw-Lenkerin (26) aus der Südoststeiermark, die von links kam und nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen konnte. Der Mann kam nach der Kollision mit dem Auto zu Sturz und verletzte sich leicht. Nach der ambulanten Behandlung im LKH Feldbach wurde er auch noch von der Polizei beamtshandelt - was nicht ohne Folgen bleiben wird. Wie sich nämlich beim Alkotest herausstellte war der Mann am frühen Nachmittag stark alkoholisiert. Außerdem besitzt er keine Moped-Lenkberechtigung.