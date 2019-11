Facebook

Auf dem Feldfeld ging dann nichts mehr © FF Edelstauden

Einsatzreicher Donnerstag für die Feuerwehr Edelstauden: am Vormittag rückte sie zu einem Brand aus, am Nachmittag - kurz nach 15 Uhr wurde sie erneut alarmiert. Ihr Navi hatte eine junge Paketzustellerin in die Irre geführt. Sie landete mit ihrem Kleintransporter auf einem Feldweg, wo es weder vor noch zurück ging. Die Stelle war so abgelegen, dass sie auch von der Feuerwehr erst gefunden werden konnte, nachdem die Lenkerin die GPS-Daten übermittelt hatte. Erst dann konnte ihr aus der misslichen Lage geholfen werden. Mittels Seilwinde wurde das Fahrzeug wieder auf befahrbaren Untergrund gezogen. Die Lenkerin konnte dann ihre Fahrt fortsetzen.