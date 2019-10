Kleine Zeitung +

Wasserverband Vulkanland 2019 könnte beim Wasserverbrauch Rekorde brechen

Geht es so weiter, könnte das Jahr 2019 zum Rekordjahr in Sachen Wasserverbrauch werden. Es gab heuer keine Neubildung des Grundwassers. Jetzt hofft man auf Niederschlag in Winter und Frühjahr.