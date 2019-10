Facebook

Walter Huber (Rotary), die Spender Albin und Brigitta Fröhlich, Günter Ertler (Rotary) © ROTARY/T. MEIER

Jahrzehntelang hat Albin Fröhlich aus Studenzen Plastikstöpsel gesammelt und auf dem Dachboden gelagert – „auf Verdacht“, wie er sagt. „Ein Mal schon habe ich 20.000 Stöpsel an einen Verein in Gleisdorf gespendet. Damit konnte man einen Rollstuhl ankaufen“, erzählt der 61-Jährige. Jetzt hat er den Rest wiederum an eine Spendenaktion weitergegeben: an den Rotary Club Feldbach, der Drehverschlüsse aller Art sammelt, um Impfstoffe gegen Kinderlähmung (Polio) zu finanzieren. Rund 39.700 Stöpsel hat Fröhlich nun in Säcken verpackt übergeben.