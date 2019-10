Facebook

Der Rettungshubschrauber C 12 stand im Einsatz © Hans-Jürgen Kaufmann

Freitag gegen 11.30 Uhr zu Mittag ereignete sich in Oberkornbach (Gemeinde Riegersburg) zwischen Lödersdorf und Riegersburg ein schwerer Unfall: Eine Südoststeirerin ging gerade mit ihrem angeleinten Hund Gassi und benutzte für ihren Spaziergang das Straßenbankett. Als plötzlich ein Auto mit Weizer Kennzeichen an den beiden vorbei fuhr, erwischte der Pkw aus noch ungeklärter Ursache den Vierbeiner. Die Frau, die noch die Leine in der Hand hielt, wurde mitgerissen und in den Straßengraben geschleudert.