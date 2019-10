In Rudersdorf löste sich während der Fahrt das Gespann eines Traktors, rollte einige Meter zurück und blieb mitten auf der Straße stehen.

Auf der B 319 löste sich während der Fahrt der Anhänger eines Traktors © FF Rudersdorf

Ein Traktorlenker war am Mittwoch am Nachmittag auf der B 319 in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) unterwegs. Während der Fahrt löste sich plötzlich das Gespann des Traktors. Vollbeladen rollte es einige Meter zurück und blieb dann auf der Straße stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand.