Einige der 19 ausgezeichneten südoststeirischen Direktvermarkter präsentierten sich © Thomas Plauder

Bei der Steirischen Spezialitätenprämierung 2020 waren die südoststeirischen Direktvermarkter wieder stark vertreten. Und auch das Zwischenergebnis kann sich sehen lassen. „Wir sind der zweitstärkste Bezirk der Steiermark. 19 Betriebe, stellen Finalisten“, freut sich Günther Rauch, der Obmann der Landwirtschaftskammer Südoststeiermark (siehe Infobox).

So haben aus der Kategorie Fleischspezialitäten 27 südoststeirische Produkte und aus der Kategorie Milchspezialitäten drei Produkte den Einzug ins Finale, in dem es um die Landessiege geht, geschafft. War es diesmal eine Expertenjury, die die Betriebe auszeichnete, so sind es am 14. März 2020 im Rahmen des „GenussSalon Graz“ im Congress, die Konsumenten, die in den einzelnen Kategorien über den Landessieg entscheiden.