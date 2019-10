In Mureck wurde ein Gesundheits- und Ärztezentrum eröffnet. Auch ein Kinderarzt soll demnächst einziehen.

Im Beisein von Landeshauptmann Stv. Michael Schickhofer fand die offzielle Schlüsselübergabe statt © Schmidbauer

In einer Rekordbauzeit von elf Monaten wurde das neue Gesundheits- und Ärztezentrum in Mureck in zwei Bauabschnitten von der Siedlungsgenossenschaft Ennstal umgesetzt und nun im Beisein von Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer eröffnet.