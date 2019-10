Die Region braucht angewandte Forschung und Entwicklung im Lebensmittelbereich. Dafür wurde in Feldbach ein Cluster mit Leitbetrieben vorgestellt.

Lebensmittel in höchster Qualität

Mitglieder des Clusters präsentierten ihre Vorstellungen für die Weiterentwicklung im Lebensmittelbereich © Helmut Steiner

Mit der Marke Steirisches Vulkanland hat die Region als Wirtschaftsraum Bedeutung erlangt. Dass sie eine kulinarische ist, nennt Leader-Manager Michael Fend eine Tatsache, die niemand mehr in Zweifel ziehe. Nun geht es um die Vertiefung. Dafür wurde als nächster Schritt ein Cluster für Lebensmitteltechnologie aus der Taufe gehoben und in Feldbach vorgestellt. Denn nach wie vor gehen zu viele Rohstoffe anderswo hin, um dort veredelt zu werden. Das Ziel besteht darin, möglichst die gesamte Wertschöpfungskette in der Region zu haben. Denn das bedeutet neue Produktionsstätten und mehr Arbeitsplätze.