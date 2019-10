Die Messe für Bildungs- und Berufsorientierung rückt in Feldbach zwei Tage lang die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region in den Mittelpunkt.

Landesrätin Lackner, Vertreter von Vulkanland, Wirtschaftskammer und Schulbehörde stellten BBO-Messe vor © Helmut Steiner

Dem Nachwuchs die Welt der Berufe näher zu bringen, damit könne man nicht früh genug beginnen. Das war der Grundtenor bei der Vorstellung des Programms der Messe für Bildungs- und Berufsorientierung Südoststeiermark (BBO), die am Donnerstag, dem 3. Oktober, und Freitag, dem 4. Oktober, zum fünften Mal in Feldbach stattfindet (siehe Infobox). 23 Schulen werden sich dort ebenso präsentieren, wie 51 Lehrberufe sowie elf Informations- und Beratungsstellen. „Die Bildungsmesse zeigt, wie vielfältig das Bildungsangebot in der Südoststeiermark ist“, betonte die zuständige Landesrätin Ursula Lackner. In dieselbe Kerbe schlug der Landtagsabgeordnete und Regionsvorsitzende Anton Gangl. Ziel der Messe sei es auch, den hohen Wert der Bildung und Ausbildung sichtbar zu machen. Bildungs- und Berufsorientierung habe unmittelbar mit der Lebensqualität Jugendlichen zu tun.