1,65 Millionen Euro flossen in den Bau des Rückhaltebeckens Faule Sulz in Bad Gleichenberg. Ein wesentlicher Schritt, um die Gemeinde umfassend vor Hochwasser zu schützen.

Offizielle Eröffnung des neuen Rückhaltebeckens an der Faulen Sulz in Bad Gleichenberg © Helmut Steiner

Nach dem Rückhaltebecken am Klausenbach ist nun das zweite Hochwasserrückhaltebecken offiziell in Betrieb genommen worden: jenes an der Faulen Sulz. Die wesentlichen Schritte für den umfassenden Hochwasserschutz von Bad Gleichenberg sind damit gemacht, wie Franz Kortschak, Chef der Baubezirksleitung Südoststeiermark (BBL) betonte. Ganz fertig ist man aber noch nicht. Am Bachlauf sind noch einige sogenannte Linearmaßnahmen durchzuführen (Geländeanschüttungen, Hochwasserschutzdämme, Umgehungsgerinne). Sie werden im nächsten Jahr errichtet.