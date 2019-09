Eine Vortrags- und Informationswoche zu den Themen Digitalisierung, Innovation und Selbstständigkeit startet am heutigen Montag, 23. September, in Gnas. Zudem hat die Gemeinde die erste Solarbank für Handys in der Steiermark aufgestellt.

Die neue Solarbank am Hauptplatz in Gnas kann jeder kostenlos nutzen: Handy kabellos laden oder über USB anschließen © Johann Schleich

Mit dem Gemeinde-Projekt „GoGnas“ ist die digitale Zukunft in den Ort Gnas eingezogen. Die Initiative soll die Wirtschaft stärken und Digitalisierung forcieren. Als Zeichen dafür wurde am Hauptplatz die erste Solarbank in der Steiermark aufgestellt. „Ab Ende Oktober ist Gnas an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen. Ab dann bieten wir Unternehmen Beratung durch Experten und Unterstützung durch die Gemeinde an“, sagt Helmut Roth von der Kerngruppe.