Pkw-Lenker nickte kurz ein und fuhr in St. Martin an der Raab gegen Brückengeländer. Absturz in Bach wurde gerade noch verhindert.

Es fehlte nicht viel und der Pkw wäre abgestürzt © (c) Copyright: Eduard Erber

Ein ungarischer Pkw-Lenker kam Dienstag in der Früh kurz nach 6.15 Uhr in der Nähe des Hauptplatzes von St. Martin an der Raab von der Fahrbahn ab und krachte in ein Brückengeländer. Der Autolenker hatte dabei noch Glück: Das Geländer aus Metall verhinderte, dass der Kombi in den darunter fließenden Bach stürzte. Das Fahrzeug blieb auf der Brücke hängen. Der Lenker blieb bei dem Aufsehen erregenden Unfall unverletzt. Der Pkw wurde schwer beschädigt.