Ihre Texte überschreiten die Grenze von Klang und Text. Sie selbst ist in Grenznähe in Klöch aufgewachsen: Natascha Gangl über ihre Beziehung zur Region.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Natascha Gangl auf einem „Bankerl“ inmitten der Weinberge in der Nähe ihres Elternhauses in Klöch © Verena Gangl

Was führte Sie dieses Mal nach Hause nach Klöch?

NATASCHA GANGL: Ich bin öfters da. Ich komme immer her, wenn ich konzentriert an einem Text arbeiten will.