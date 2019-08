Facebook

Der Sattelanhänger des Lkw blieb im Bankett der Gemeindestraße hängen © Feuerwehr Zehensdorf

Eine Verkehrstafel weist daraufhin: Fahrzeuge über 7,5 Tonnen dürfen auf der Gemeindestraße in Zehensdorf (Gemeinde Mettersdorf am Saßbach) in Richtung Wiersdorf nicht fahren. Ein Lkw-Lenker aus Slowenien hat am Mittwoch am Vormittag diesen Weg trotzdem gewählt. Und blieb hängen. Am Dienstag hatte es geregnet, das Bankett war aufgeweicht, dort sank der Sattelahänger - beladen mit Kürbiskernen - ein.