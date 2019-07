Kleine Zeitung +

Hagel, Sturm und Stromausfall So heftig waren die Unwetter in der Südoststeiermark

Ein Unwetter traf am Wochenende den Bezirk. Golfballgroßer Hagel ging etwa in St. Stefan nieder. In Gnas war man dabei froh um das neue Rüsthaus, das erst kürzlich eröffnet wurde.