"Lilli" starb qualvoll an Pflanzenschutzmittel. Eine angeklagte Oststeirerin fühlte sich vor Gericht nicht schuldig. In der Nachbarschaft dürfte ein rauer Ton herrschen.

Katze wurde mit Pflanzenschutzmittel vergiftet - eine Frau musste sich nun vor Gericht verantworten (Sujetbild) © Chepko Danil - stock.adobe.com

Der Tod von Katze "Lilli" hat eine Oststeirerin am Freitag vor Gericht gebracht. Ihre Nachbarin war überzeugt davon, dass die Frau das geliebte Haustier mit einem Pflanzenschutzmittel, versteckt in Katzenfutter, getötet hat. Die Angeklagte fühlte sich nicht schuldig und verwies ihrerseits auf ihren toten Hund. Der Richter ordnete ein psychiatrisches Gutachten der Oststeirerin an und vertagte.