Das Schuhhaus Kalcher in Fehring ist heuer 100 Jahre alt. Seinen Sitz am Hauptplatz hat es seit 1919 in einem Haus aus der Monarchie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Scheifinger führt das Schuhhaus in vierter Generation © Helmut Steiner

Es ist ein traditionsreiches Haus, das Gebäude gleich neben der Fehringer Stadtpfarrkirche. In der k. u. k. Monarchie war es ein Verwaltungs- und Magistratshaus, seit 1919 werden dort Schuhe verkauft. In diesen 100 Jahren war es stets im Besitz der Familie Kalcher – und so feiert man heuer einen runden Geburtstag.

Seit 2007 führt es Georg Scheifinger in vierter Generation. Er ist vielen über die Region hinaus bekannt – aber nicht als Unternehmer, sondern als Jazzmusiker in Formationen von Dr. Jekyll & the Hyde Company bis Soko Dixie. Der leidenschaftliche Musiker, Jahrgang 1968, der ab seinem 15. Lebensjahr fast jedes Wochenende mit einer Band Tanzmusik gespielt hat, kam über große Umwege ins Schuhgeschäft – ein Quereinsteiger. „Irgendwie bin ich in die Schuhe hineingefallen“, erzählt er. Als studierter Volkskundler (im Fächerbündel mit Kulturmanagement) weiß er aber über die Geschichte des Hauses bestens Bescheid.