Die verlegte Eisenbahnkreuzung auf der neuen Trasse © Helmut Steiner

Die Verlegung der Eisenbahnkreuzung in Brunn (Gemeinde Fehring) ist abgeschlossen. Sie war im Zuge der Errichtung der Umfahrung notwendig geworden. Damit ist auch die Verbindung von Brunn in Richtung Weinberg (und weiter nach Jennersdorf) sowie Unterlamm ab sofort wie befahrbar. Allerdings fährt man nun auf einer neuen Trasse, die den ersten Teil der großräumigen Umfahrung von Brunn in Richtung B57 bildet. Am Ortsende von Brunn (aus Richtung Hatzendorf kommend) quert sie kurz nach der Firma Engel die Bahnlinie, gut hundert Meter weiter kann man dann auf die L222 Richtung Weinberg/Unterlamm abbiegen (siehe Video). Die Zufahrt zur ehemaligen Eisenbahnkreuzung ist jetzt nur mehr eine Sackgasse zu den dort liegenden Häusern und Grundstücken.