Kleine Zeitung +

Kuriose nächtliche Suchaktion Einsatzkräfte suchten Mann in der Raab - doch er war daheim

Eine Frau alarmierte in der Nacht auf Samstag in Feldbach die Einsatzkräfte, dass ein Mann in die Raab gefallen sei. Mehr als zwei Stunden suchte die Feuerwehr Feldbach mit zwei Tauchern den Fluss ab. Dann stellte sich heraus, dass der Mann daheim war.