Radiologe Ralph Maderthaner eröffnete nun offiziell seine Ordination im Murecker Ärztezentrum. Ein Überblick über das medizinische Angebot an dem Standort.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Offizielle Eröffnung im Ärztezentrum Mureck: Barbara und Ralph Maderthaner mit Gästen © Walter Schmidbauer

Als erster Facharzt zog der Radiologe Ralph Maderthaner vor einigen Monaten in seine Ordination im neu errichteten Ärztezentrum Mureck ein. Mit vielen Ehrengästen – unter ihnen Bürgermeister Anton Vukan, Praxis-Nachbar Michael May, Josef Galler und Franz Huß (Raiffeisenbank) – wurde die Praxis nun Anfang Juli offiziell eröffnet. Angeboten werden in der Radiologe unter anderem digitale Mammographie, Gefäßdiagnostik, digitales Röntgen, Ultraschall und Osteoporose-Diagnostik.