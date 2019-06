Der Genuss-Superradler Florian Klein wurde in der Südoststeiermark von Johann Lafer unterstützt. Der Fernsehkoch kreierte für die speziell für die Superradler-Aktion von Steiermark-Tourismus "Steirische Glücksrollen".

Johann Lafer radelte mit dem Superradler Florian Klein (re.) durch die Südoststeiermark. © Robert Sommerauer

Die Aktion „Superradler“ von Steiermark Tourismus geht für den Genuss-Superradler Florian Klein heute in der weststeirischen Lipizzanerheimat zu Ende. Zuvor trat der Oberösterreicher aber noch in der Südoststeiermark in die Pedale. Und das mit prominenter Unterstützung.