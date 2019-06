In der Region bieten Ferien(s)pässe wieder ein buntes Programm für Kinder in den großen Ferien – das reicht vom Kochkurs bis zum Hausbau. Ein Überblick.

Hurra – das macht Spaß! Kindern, wie jenen in Gnas, wird im Sommer wieder ein buntes Programm geboten © KK

Hurra! Die Tage sind fast gezählt, bald beginnen für die Kinder und Jugendlichen in der Region wieder die Sommerferien. Ferien(s)pässe quer durch die Südoststeiermark sollen aber dafür sorgen, dass auch in den großen Ferien keine Langeweile aufkommt.

In 21 Gemeinden des Vulkanlandes wurde heuer wieder ein buntes Ferienprogramm auf die Beine gestellt. In Summe wurden 900 Aktivitäten für 10.000 Kinder und Jugendliche organisiert. Das Angebot reicht von Markt Hartmannsdorf bis Bad Radkersburg und Sinabelkirchen bis St. Peter am Ottersbach.