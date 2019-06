Facebook

Der Bereich vor dem Schulcampus soll künftig autofrei sein © Helmut Steiner

Gleich mehrfach war der Schulcampus in Feldbach Thema der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments. In ihrem Bericht zur Schule der Zukunft informierte Vizebürgermeisterin Rosemarie Puchleitner über die zweite Stufe des Architekturwettbewerbs für den Umbau und die Erweiterung. Die Fachjury hat eine vorläufige Reihung der acht Projekte vorgenommen, die es in Runde zwei geschafft haben. Es erfolgte eine Vorstellung vor Experten (Denkmalschutz, Vertreter des Landes, Ortsbildsachverständige) und Direktoren. Nächster Schritt ist die Abstimmung mit dem Generalplaner. Das erste Gespräch ist laut Bürgermeister Josef Ober für 4. Juli angesetzt. Vorstellung und Vergabe sind für September geplant.

Mit kommendem Schuljahr gibt es nur mehr eine NMS in der Stadt. Sie wird NMS/SMS Feldbach heißen. Der Gemeinderat beschloss das, dem Vorschlag der Schulleiterin entsprechend.