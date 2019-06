Ein 56-Jähriger fügte sich bei Ausdünnarbeiten in seinem Holundergarten in. St. Anna am Aigen schwere Verletzungen zu. Zunächst fuhr er noch selbst mit dem Traktor zum Arzt, von dort wurde er aber mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der verletzte Landwirt wurde vom Arzt mit dem Rettungshubschrauber abgeholt und ins LKH Graz geflogen © Jürgen Fuchs

Ein 56 Jahre alter, pensionierter Landwirt führte am Donnerstagvormittag mit einem Tapeziermesser Ausdünnarbeiten in seinem Holundergarten in St. Anna am Aigen durch.