In Hof bei Straden rollte ein geparkter Pkw los und blieb an der Böschung zu einem tiefen Entlastungsgerinne hängen.

Vor dem Absturz ins Entlastungsgerinne saß der führerlose Pkw auf © FF Hof bei Straden/Lach

Ein Autolenker aus Graz war zu Besuch in Neusetz (Gemeinde Straden). Er stellte sein Fahrzeug vor einem Haus ab und zog auch die Handbremse an. Offenbar aber zu wenig. Denn als er im Haus war, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, obwohl in diesem Bereich nur ein minimales Gefälle besteht. Langsam rollte es von dem Haus weg, überquerte eine Gemeindestraße und blieb dann an der Böschungskante eines tiefen Entlastungsgerinnes hängen, weil es aufsaß.