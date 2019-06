In und um Bad Gleichenberg ist in der nächsten Woche viel los. Große Erzählkunst, Biedermeierfest und Frühstücks-TV locken.

Erzählfestival, Biedermeierfest und Frühstücksfernsehen: In Bad Gleichenberg geht es in der kommenden Woche rund. © Thomas Plauder

Intensive Tage stehen in der Tourismusregion Bad Gleichenberg an. Das Biedermeierwochenende (14. bis 16 Juni) wirft seine Schatten voraus. Aber nicht nur das – auch sonst steht in der kommenden Woche einiges auf dem Programm. „Es wird quasi eine Super-Woche“, sagt auch Thomas Gußmagg, Geschäftsführer des Tourismusverbandes und seine Vorfreude ist nicht zu überhören.