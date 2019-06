Der Sommer erobert die Region und damit haben auch die Erdbeeren Saison - zum Beispiel in Studenzen oder in Oberpurkla. Ein kleiner Geschmackstest und wie es um die Frucht in diesem Jahr steht.

Anja Köck sowie David und Sabine Schreiber verkaufen derzeit täglich Erdbeeren in Studenzen © Verena Gangl

Das Warten hat ein Ende. Der Sommer ist da und auch die Erdbeeren zeigen sich in der Südoststeiermark jetzt von ihrer süßesten Seite. Beim Kreisverkehr in Studenzen (Gemeinde Kirchberg an der Raab) zum Beispiel kommen Erdbeer-Liebhaber derzeit beim Stand der Familie Schreiber aus St. Margarethen auf ihre Kosten (Montag bis Sonntag ab 9 Uhr). Die Erdbeeren gibt's entweder in der Tasse oder zum Selberpflücken.