Bis Dienstag hatte der Verein Zeit, die Kaufoption zu ziehen. Das haben sie getan. Der Verein kauft das Areal in Fehring.

Feierstunde für den Verein Cambium und die Stadt Fehring © Verena Gangl

Jetzt ist es fix! Der Verein "Cambium - Leben in Gemeinschaft" kauft die Kaserne samt Areal in Fehring. Wo früher Bundesheersoldaten übten, gibt es jetzt Gemüse- und Kräutergarten - und vor allem ein Leben in Gemeinschaft.

