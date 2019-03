Vor zwei Jahren zogen Mitglieder des Vereins „Leben in Gemeinschaft“ in die ehemalige Kaserne in Fehring ein. Nun steht der Kauf des Areals an.

Früheres Kasernengelände: Wohn-, Arbeits- und Lebensraum für mehr als 100 Menschen wird dort aufgebaut © Gregor Buchhaus

Marschschritt und knappe Befehle machten lange Zeit den Ton. Dann waren rund ein Jahr Flüchtlinge auf dem Areal untergebracht. Kommt man nun auf das Gelände der ehemaligen Hadik-Kaserne in Fehring, hört man das Lachen spielender Kinder. Und es ist bunt geworden – nicht nur durch die Graffitis an den Wänden einiger Gebäude. Am 1. Mai 2017 sind die ersten Mitglieder des Vereins „Cambium – Leben in Gemeinschaft“ eingezogen, der das Areal gepachtet hat. Seither haben sie am Aufbau des Ökodorfes gearbeitet.

Gemeinsam leben und mehr und mehr gemeinsam wirtschaften, so lautet der Anspruch. 45 Erwachsene und 25 Kinder leben mittlerweile dort. Manche haben ihre Jobs in Wien und Graz und sind nur einige Tage in der Woche da.

