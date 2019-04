In Gemeinden des GSO läuft derzeit ein Pilotprojekt: Ein Sensor an einem Satellit findet Leckstellen in der Trinkwasserleitung.

Ein Leck haben sie mit dieser Methode am Feldbacher Hauptplatz gefunden – und gleich nachgehört: Günter Lipp, Achim Konrad, Josef Ober (Gemeinde Feldbach), Franz Friedl (GSO), Andreas Lechner und Dieter Gärtner (Hawle) © Verena Gangl

Schhhh. schhhh – rauscht es aus den Kopfhörern. Dieter Gärtner hat mit seinem Aquaskop ein Leck auf dem Feldbacher Hauptplatz entdeckt. Gefunden wurde die undichte Stelle mit einer neuen Methode, die Lecks in Trinkwasserleitungen aufdecken soll. „Ein Sensor wird an einem Satelliten angebracht und sendet Radarwellen auf die Erdoberfläche aus. Auf Basis von den Satellitenbildern werden dann mithilfe eines Algorithmus sogenannte ,Leckverdachtsstellen’ im Erdboden ausfindig gemacht“, erklärt Franz Friedl vom Wasserverband Grenzland Südost (GSO). Dieser hat mit dem niederösterreichischen Unternehmen Hawle Service das Projekt im Bezirk gestartet. In Deutschland und Tschechien sei die Methode schon probiert worden, jetzt erstmals in Österreich, so Andreas Lechner (Hawle).

