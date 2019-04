Facebook

Lukas Ulbl mit seinen Eltern und den Geschwistern Annalena und Alexander © Helmut Steiner

Zehn Neugeborene aus der Region haben wir auf der allerersten Babyseite am Sonntag, dem 2. Februar 2003, vorgestellt. Lukas war eines davon. In der Familie mit Mutter Petra und Vater Andreas Ulbl hat der nun 16-Jährige in Sachen Geschwister Verstärkung durch Annalena (9) und Alexander (5) erhalten. Die Familie lebt in Trautmannsdorf.

