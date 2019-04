Kleine Zeitung +

Kirchbach Pkw stürzt in Straßengraben: 18-Jährige unverletzt

Dienstag in der Früh kam in Ziprein (Gemeinde Kirchbach) ein Pkw von der Landesstraße ab. Die 18-jährige Südoststeirerin, die am Steuer saß, blieb unverletzt. Sie alarmierte selbst di Rettungskräfte.