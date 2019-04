Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Unfallfahrzeuge © FF Kirchbach/Martina Maier

Zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, kam es am Dienstag gegen 12 Uhr auf der B73 zwischen Kirchbach und Glatzau. Eine 81-jährige Südoststeirerin, die aus Richtung Kirchbach kam, wollte mit ihrem Van nach links in Richtung Maierhofen abbiegen, und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug gelenkt von einer 71-jährigen Südoststeirerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt die jüngere Lenkerin, die aus Richtung Glatzau kam, Verletzungen unbestimmten Grades an der Nase. Sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.