Das riesige Herz im Acker in Krobathen © Stradner

Ein riesiges Herz umrahmt mit saftigem Grün kann man derzeit in einem Acker in Krobathen in der Gemeinde Deutsch Goritz bewundern. Doch welche Bewandtnis hat es mit diesem Kunstwerk?

Da tippt man natürlich zuerst auf einen besonderen Liebesbeweis – und liegt damit auch goldrichtig. Denn sein Urheber, der Landwirt Josef Stradner, hat es „für seinen Schatz“, seine Gattin Elfriede, angelegt. Sie hat sich darüber natürlich sehr gefreut

Und dafür hat er einiges an Aufwand betrieben. Denn das Herz ist nicht wie andernorts ausgemäht oder in das Feld gepflügt. Nein. Josef Stradner hat dort im Herbst mit unterschiedlichen Saaten dafür gesorgt, dass das Herz nun in voller grüner Pracht zu sehen ist. Er hat Pferdebohnen gesät, eine Winterbegrünung, die abfrostet und dann bräunlich wird, und eine winterharte Saat, Raps. Der bildet nun den kräftigen grünen Rahmen des Herzens und hebt es auf diese Weise deutlich von der Umgebung ab.

