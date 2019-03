Neue Behälter, neue Sammler und ein neuer Verwerter. Der Abfallwirtschaftsverband Feldbach hat die Sammlung von Alttextilien in seinen 16 Gemeinden auf neue Beine gestellt.

Abfallberater Alfred Derler, Nicole Zweifler und Sieglinde Neumeister mit gefüllten Altkleidersäcken und neuen Containern © Helmut Steiner

Eine Luftaufnahme der Riegersburg und der Schriftzug „Kleider & Schuhe“ auf rotem Grund leuchten einem von großen Behältern entgegen. Sie stehen seit Kurzem in den Altstoffsammelzentren und zusätzlich an gut frequentierten Stellen. 96 Stück sind es insgesamt.

Aber nicht nur die Behälter und ihr Aussehen sind ganz neu. Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Feldbach hat die Sammlung und die Verwertung von Altkleidern neu vergeben. Die Verwertung übernimmt künftig die Schweizer Firma Texaid, die eine Niederlassung in Linz hat. „Wir waren mit der Sammlung nicht zufrieden, es gab eine unregelmäßige Entleerung“, nennt Abfallberater Alfred Derler als Grund für die Neuvergabe.

