Kasernenkommandant Günter Rath mit der Einheit, die in den Kosovo entsendet wird © Johann Schleich

In der Kaserne Feldbach wurden bisher sieben Kaderpräsenzeinheiten für den Einsatz im Kosovo, zwei für den Libanon und einige für Bosnien-Herzegowina ausgebildet. „Von Feldbach aus wird jetzt aber eine Einheit erstmals direkt in den Kosovo entsandt“, erklärt Kasernenkommandant Oberstleutnant Günter Rath. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Oberstleutnant Manfred Scheucher verabschiedete er nun die Aufklärungskompanie, die in den kommenden Tagen für sechs Monate in den Kosovo verlegt wird.