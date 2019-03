Kleine Zeitung +

Auftakt für Kirchbergvital Ein ganzer Ort setzt auf Vitalität

„Kirchbergvital“ bietet heuer wieder ein umfangreiches Programm. Los geht es am heutigen Montag mit dem Vortrag "Leben in Balance", der um 19 Uhr im Gemeindezentrum von Kirchberg an der Raab stattfindet.