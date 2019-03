Facebook

Kinderarzt Peter Maritschnegg mit seinem Team und Vertretern der Stadt © Helmut Steiner

Nach fast acht Jahren in der Quergasse ordiniert Kinderarzt Peter Maritschnegg nun am Fehringer Hauptplatz: Im Gebäude der ehemaligen Post zwischen Sparkasse und Schuhhaus Kalcher. Mit großer Unterstützung der Gemeinde wurde in einer Bauzeit von nur zwei Monaten der neue und barrierefrei erreichbare Ordinationsstandort mitten in der Stadt mit einer Fläche von rund 120 Quadratmetern eingerichtet, wie der Kinderarzt berichtet. „Es ist für alle gut, dass das funktioniert und zentral liegt“, sagt Maritschnegg, der täglich aus Graz nach Fehring pendelt, zum neuen Ordinationsstandort.

