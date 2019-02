Facebook

Mureck verliert Mettersdorf im Schulsprengel © Verena Gangl

Der Schulsprengel Mureck (Bezirk Südoststeiermark) verkleinert sich im kommenden Schuljahr. Mettersdorf am Saßbach wird den Schulsprengel in Richtung St. Peter am Ottersbach verlassen. Das hatte sich bereits angekündigt, hat Mettersdorf doch bereits mehrfach darum angesucht. „Die Schule in St. Peter ist näher“, begründete Bürgermeister Johann Schweigler (VP) im September.

